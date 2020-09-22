Марченко сказал, правда ли, что главный кредитор Украины взял паузу

Министр финансов Сергей Марченко опроверг информацию о паузе в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

Как он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, миссия МВФ должна прибыть в Украину уже осенью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, сообщение о приостановлении сотрудничества или о том, что "кто-то не приезжает" – это "слухи", в миссии есть "несколько вопросов к Украине, в частности относительно нового бюджета".

"Мы в ближайшее время проговорим эти вопросы. Есть все основания полагать, что в октябре, возможно, в ноябре, в Украине будет миссия Фонда. У нас нормальные переговоры. Мы с ними постоянно общаемся. Я не вижу никаких оснований считать, что у нас где-то проблема сотрудничества. У нас есть определенные коммуникации, они всегда непростые", – заверил Марченко.

Ранее Марченко сам же заявил, что МВФ взял паузу в переговорах с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа в МВФ напомнили Украине условия нового транша, но так и не определили даты.

10 сентября представитель МВФ Джерри Райс не смог назвать дату миссии фонда в Украине для транша stand by. Он заявил, что дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.

17 сентября глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить транш МВФ в декабре 2020 года.

Позже Марченко опроверг эту информацию и сказал, что данными о дате следующего транша он не владеет.