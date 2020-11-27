Марченко признал, что Украина вряд ли получит деньги МВФ до конца года

Украина наиболее вероятно получит транш Международного валютного фонда уже в 2021-м. До конца года возможно удастся договориться о миссии.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС. Он добавил, что пока еще нельзя что-то утверждать категорично.

"Я не могу сказать категорически, что средств не будет. Может оказаться так, что это решение каким-то образом будет найдено. Но я не хочу давать какие-то оптимистичные обещания на этот счет. Более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году о миссии и эти средства будут уже в следующем году. Вопрос даже не в транше, вопрос в месседжах и взаимодействии", – пояснил министр.

По его словам, достижение соглашения на счет визита миссии МВФ откроет Украине путь к получению макрофинансовой помощи, к восстановлению переговоров со Всемирным банком и другими международными партнерами.

"У нас эти средства, конечно, предусмотрены в бюджете. Более того, у нас были предусмотрены два транша от МВФ. Мы выполнили все структурные "маяки" для первого просмотра. Конечно, сейчас уже есть другие структурные "маяки", по которым мы еще в процессе выполнения", – заверил Марченко.

Стоит отметить, что в следующем году на погашение долгов понадобится около 600 млрд грн. Это примерно 45% расходной части всех расходов. Это в разы больше, чем расходы на пенсии, медицину, армию. Фактически, вся страна работает на то, чтобы выплачивать свои долги. Поэтому без кредита МВФ Украина не справится.

Собеседники OBOZREVATEL в Кабинете министров рассказывают: сейчас есть три вопроса, без решения которых Фонд отказывается обсуждать конкретные даты:

Антикоррупционное законодательство;

Ситуация вокруг Национального банка;

Бюджет на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября Украина согласовала с Международным валютным фондом финансовые показатели проекта государственного бюджета на 2021.

В тот же день Кабинет министров утвердил ко второму чтению законопроект о госбюджете-2021.

27 ноября в Верховную Раду передали проект государственного бюджета на 2021 год. Главный финансовый документ страны подготовили для рассмотрения во втором чтении.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до конца года Украина точно не получит транш МВФ.