Манипуляции на энергорынке продолжаются на глазах у НКРЭКУ –"Донбассэнерго"

Манипуляции на рынке электрической энергии, в том числе так называемые схемы "торговли воздухом", продолжаются на глазах НКРЭКУ по сегодняшний день.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил коммерческий директор генерирующей компании "Донбассэнерго" Олег Ларионов.

"Торговля воздухом" – это когда ты продаешь то, чего у тебя нет, а потом ищешь и даже покупаешь на небалансах то, что уже продал. С одной стороны, ничего противозаконного в этом нет. Любой человек может продать, а потом купить и перепродать что-то...Такая ситуация была летом, и тогда НКРЭКУ регуляторными методами на какое-то время ее устранила. Сейчас такая ситуация вновь возобновилась, и регулятор думает, что с этим делать", - сообщил топ-менеджер "Донбассэнерго".

По его словам, эти манипуляции приводят к искусственному занижению цены электроэнергии и прямым убыткам реальных производителей.

Он заверил, что "Донбассэнерго" не участвует в подобных манипуляциях. "Мы заинтересованы в высокой цене и "торговать воздухом" нам не выгодно", - добавил Ларионов.

Напомним, ранее подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через его семейный энергетический бизнес.