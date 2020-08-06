Украинские тюрьмы продадут и уничтожат: Малюська раскрыл детали реформы
Министерство юстиции Украины за счет проведения "большой распродажи тюрем" планирует провести "большое строительство тюрем". Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены.
Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.
"Мы начинаем большую распродажу тюрем!... Скорее всего тюрьмы потеряют свое целевое назначение. И будут уничтожены. Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов – возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями… Означает ли продажа тюрем то, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", – написал министр.
Он кратко обрисовал как, как согласно планам Минюста будет выглядеть "большая распродажа тюрем":
продаем замороженные тюрьмы (они не используются, и мы только теряем средства на их охрану)
оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем, замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем
выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону, или вообще за городскую черту. Чем лояльнее будет власть, тем больше шансов, что соответствующий город попадет в список первых
проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях
продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые
повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО
строим/реконструируем учреждения исполнения наказаний.
При этом глава Минюста подчеркнул, что шаги 1-3 уже находятся в процессе реализации.
По словам Малюськи, в течение ближайших нескольких недель ведомство продолжит представлять первые лоты и обеспечивать возможность их осмотра потенциальными покупателями, а о датах непосредственно аукционов будет сообщать отдельно.
"Как видно из описанного выше плана, "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем". А потому если кто-то полагал, что "все, можно воровать", тот ошибался", – подытожил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля стало известно, что Минюст ввел новую услугу – приобретения подарочных сертификатов на пользование платными камерами в украинских СИЗО.
В Минюсте заявили, что подарочные сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО оказались популярной услугой.