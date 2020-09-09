Малюська показал бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО после ремонта. Фото до и после

Валентина Гембарская Экономика 10:31, 9.09.2020 Обновлено: 11:37, 9.09.2020

Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядит бесплатная камера в СИЗО после ремонта.

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО. Уже традиционно ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились. Камера на 12 человек, места хватит. Ждем", – иронично подписал снимки министр.

Фото камеры до ремонта
Facebook Дениса Малюськи
Ремонт в камере сделали не за средства налогоплательщиков
Facebook Дениса Малюськи
Отремонтировать удалось за счет платных камер
Facebook Дениса Малюськи
Неотремонтированная камера Лукъяновского СИЗО
Facebook Дениса Малюськи
Камера Лукъяновского СИЗО до ремонта
Facebook Дениса Малюськи
Отремонтированная камера для коррупционеров в Лукъяновском СИЗО
Facebook Дениса Малюськи
Малюська отчитался о ремонте камеры Лукъяновского СИЗО
Facebook Дениса Малюськи

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