Малюська показал бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО после ремонта. Фото до и после
Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядит бесплатная камера в СИЗО после ремонта.
Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО. Уже традиционно ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились. Камера на 12 человек, места хватит. Ждем", – иронично подписал снимки министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 мая в следственных изоляторах Украины начали функционировать платные камеры с улучшенными условиями размещения.
24 июля Минюст ввел новую услугу – приобретение подарочных сертификатов на пользование платными камерами в СИЗО.
Подарочные сертификаты оказались популярной услугой.
Министерство юстиции за счет проведения "большой распродажи тюрем" планирует провести "большое строительство тюрем". Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены.
В августе Малюська впервые показал, как выглядят отремонтированы тюрьмы за средства от платных камер СИЗО.