Малюська показал бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО после ремонта. Фото до и после

Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядит бесплатная камера в СИЗО после ремонта.

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО. Уже традиционно ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились. Камера на 12 человек, места хватит. Ждем", – иронично подписал снимки министр.

Фото камеры до ремонта Facebook Дениса Малюськи

Ремонт в камере сделали не за средства налогоплательщиков Facebook Дениса Малюськи

Отремонтировать удалось за счет платных камер Facebook Дениса Малюськи

Неотремонтированная камера Лукъяновского СИЗО Facebook Дениса Малюськи

Камера Лукъяновского СИЗО до ремонта Facebook Дениса Малюськи

Отремонтированная камера для коррупционеров в Лукъяновском СИЗО Facebook Дениса Малюськи

Малюська отчитался о ремонте камеры Лукъяновского СИЗО Facebook Дениса Малюськи

Как сообщал OBOZREVATEL:

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