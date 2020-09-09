Малюська показал бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО после ремонта. Фото до и после

Бесплатные камеры Лукъяновского СИЗО.
Министр юстиции Денис Малюська показал, как выглядит бесплатная камера в СИЗО после ремонта.
Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Кто там еще хочет украсть государственных денег? Мы здесь подготовили для вас еще одну бесплатную камеру в Лукъяновском СИЗО. Уже традиционно ремонт в ней сделан за счет платных камер. Средства налогоплательщиков не тратились. Камера на 12 человек, места хватит. Ждем", – иронично подписал снимки министр.
Фото камеры до ремонта Facebook Дениса Малюськи
Ремонт в камере сделали не за средства налогоплательщиков Facebook Дениса Малюськи
Отремонтировать удалось за счет платных камер Facebook Дениса Малюськи
Неотремонтированная камера Лукъяновского СИЗО Facebook Дениса Малюськи
Камера Лукъяновского СИЗО до ремонта Facebook Дениса Малюськи
Отремонтированная камера для коррупционеров в Лукъяновском СИЗО Facebook Дениса Малюськи
Малюська отчитался о ремонте камеры Лукъяновского СИЗО Facebook Дениса Малюськи
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 мая в следственных изоляторах Украины начали функционировать платные камеры с улучшенными условиями размещения.
24 июля Минюст ввел новую услугу – приобретение подарочных сертификатов на пользование платными камерами в СИЗО.
Подарочные сертификаты оказались популярной услугой.
Министерство юстиции за счет проведения "большой распродажи тюрем" планирует провести "большое строительство тюрем". Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены.
В августе Малюська впервые показал, как выглядят отремонтированы тюрьмы за средства от платных камер СИЗО.
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