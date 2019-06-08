Мало смертей? В России продолжат выпускать самолет-убийцу

В Россиине намерены прекращать производство самолета Sukhoi Superjet 100, как и пересматривать весь проект, после ЧП в Шереметьево.

Такое заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме, передает "РИА Новости". "Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин. Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться. Выпуск самолёта никаких оснований прекращать нет", – сказал он.

Борисов утверждает, что нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине самолета. По его словам, даже попадание молнии не привело к необратимым последствиям.

Sukhoi Superjet 100 Цензор.НЕТ

Причинами авиакатастрофы, отметил Борисов, стала "совокупность факторов, в том числе и человеческих". В то же время он заявил, что не хотел бы обвинять экипаж.

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