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/Новости экономики

Мало смертей? В России продолжат выпускать самолет-убийцу

1.4тЧитать материал на украинском

В Россиине намерены прекращать производство самолета Sukhoi Superjet 100, как и пересматривать весь проект, после ЧП в Шереметьево.

Такое заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме, передает "РИА Новости". "Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин. Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться. Выпуск самолёта никаких оснований прекращать нет", – сказал он.

Борисов утверждает, что нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине самолета. По его словам, даже попадание молнии не привело к необратимым последствиям.

Новости
В России один за другим сломались три Sukhoi Superjet 100 с пассажирами: все детали

Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

Цензор.НЕТ

Причинами авиакатастрофы, отметил Борисов, стала "совокупность факторов, в том числе и человеческих". В то же время он заявил, что не хотел бы обвинять экипаж.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
ЧП в Шереметьево
Место
Россия
Теги
ШереметьевоНовости России
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Отличная новость! У каждого катсапа есть шанс стать следующим в списке на утилизацию таким изощрённым способом! Кацы - прощайте! Вы сдохнете!
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Krass Марк
Krass Марк
На Рассии могут делать только гробы-гривацапы и скакать с портретами международного террориста Ху@ла
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леня зе
леня зе
Krass Марк, :):):) на Украине берегут людей самолеты них@я не выпустили за 27 лет.:):):)
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