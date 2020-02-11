"Мало бумаг, много денег": ЕС выделит на диджитализацию в Украине 25 млн евро

Во вторник, 11 февраля, Украина и Европейский Союз подписали в Киеве программу поддержки электронного управления и цифровой экономики.

На проект ЕС выделит Украине 25 млн евро, рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас в своем Twitter. Документ подписали еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Так мало бумаги и так много денег, мы с премьером Гончаруком удивляемся, а Оливер Варгеи и Дмитрий Кулеба подписывают соглашение о предоставлении 25 млн евро для новой программы ЕС по электронному управлению и цифровой экономике для поддержки цифровой трансформации Украины", – написал Маасикас.

ЕС выделит на диджитализацию в Укране 25 млн евро twitter.com/MattiMaasikas

So little paper and so much money, we wonder w @PMHoncharuk as @OliverVarhelyi and @DmytroKuleba sign the 25 million euro financing agreement for the new EU program for e-governance and digital economy to support Ukraine's digital transformation pic.twitter.com/YUHJpL2qZO — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 11, 2020

Как писал OBOZREVATEL ранее, Европейский Союз и Украина договорились усилить сотрудничество, чтобы в 2021 году обновить Соглашение о зоне свободной торговли.

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