Максимум за три года: рост ВВП в Украине побил рекорд

В Украине во 2-м квартале 2019 года рост ВВП ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец

"Прирост реального ВВП во 2-м квартале 2019 составил 4,6% Это рекорд начиная с 4-го квартала 2016 года", – написал он.

Facebook Владимира Компанийца

Кроме того, Компаниец отметил, что 12-месячный ВВП по состоянию на 1 июля 2019 года составил около 140 млрд долларов.

Рост ВВП в Украине побил рекорд kapital.kz

Напомним, в 1 квартале 2019 года резко упал прирост ВВП, что свидетельствовало о снижении темпов прироста украинской экономики в целом. По оперативной оценке прирост реального ВВП составил лишь 2,2%

Как сообщал OBOZREVATEL, ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.

МВФ предоставил прогнозы по росту ВВП в Украине на уровне Германии, Франции или Японии. Однако экономист Евгений Невмержицкий отметил, что экономика страны очень зависит от субъективного фактора.

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