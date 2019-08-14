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Максимум за три года: рост ВВП в Украине побил рекорд

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В Украине во 2-м квартале 2019 года рост ВВП ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец

"Прирост реального ВВП во 2-м квартале 2019 составил 4,6% Это рекорд начиная с 4-го квартала 2016 года", – написал он.

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Максимум за три года: рост ВВП в Украине побил рекорд

Facebook Владимира Компанийца

Кроме того, Компаниец отметил, что 12-месячный ВВП по состоянию на 1 июля 2019 года составил около 140 млрд долларов.

Рост ВВП в Украине побил рекорд

Рост ВВП в Украине побил рекорд

kapital.kz

Напомним, в 1 квартале 2019 года резко упал прирост ВВП, что свидетельствовало о снижении темпов прироста украинской экономики в целом. По оперативной оценке прирост реального ВВП составил лишь 2,2%

Как сообщал OBOZREVATEL, ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.

МВФ предоставил прогнозы по росту ВВП в Украине на уровне Германии, Франции или Японии. Однако экономист Евгений Невмержицкий отметил, что экономика страны очень зависит от субъективного фактора.

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Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
ВВП
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CARGO 100
CARGO 100
Максимум за три года ... А минимум? День продержаться и ночь простоять?
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Не может расти ВВП при отсутствующем производстве.
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CARGO 100
CARGO 100
Как в анекдоте: "Вы жарьте, жарьте, рыба скоро будет ..."
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