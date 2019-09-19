Кабмин представил проект бюджета, в котором расходы на сферу национальной безопасности и обороны заложены на уровне 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн. больше, чем в 2019 году.

Ранее военное ведомство заявляло, что планирует значительно увеличить финансирование программ, направленных на закупку новых вооружений, а также модернизацию и разработку новых образцов военной техники. В следующем году военные хотели направить на эти цели 21 млрд. грн. Такую же сумму запланировали и на 2021-й году, а в 2022 году она должна вырасти еще на 3 млрд. - до 24 млрд. грн.

Если сравнивать с предыдущими годами, например, в нынешнем "на оружие" выделялось около 16 млрд. грн., то ОПК может ожидать неплохая динамика. Но будет ли выдержан такой темп сказать пока невозможно.

Исходя из озвученных недавно заявлений, в военном ведомстве настроены достаточно оптимистично. Там рассчитывают на более чем двукратное увеличение военного бюджета, который в нынешнем году составил 102,1 млрд грн. Недавно начальник Управления соцвыплат Департамента финансов МО Вячеслав Салахов, сообщил, что на следующий год военные будут просить увеличить его больше чем в два раза - до 218 млрд грн. Впрочем, окончательная цифра будет определена на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Надо сказать, что начиная с 2014 года финансирование оборонки росло весьма значительными темпами. Даже с учетом инфляции, денег стало больше. Пять лет назад -27 млрд. грн., а теперь - больше 102.

Часто в обществе возникает путаница, когда считают, что военный бюджет и финансирование сектора обороны и безопасности – практически одно и то же. Но это далеко не так. Деньги, выделяемые на "обеспечение национальной безопасности и обороны Украины" включают в себя финансирование не только МО, но и всех силовых структур. В минувшем году на эти цели было выделено 165 миллиардов гривен, из которых армии досталось 86 млрд. грн. Это неплохой рост, если сравнивать с 2017 годом – непосредственно военным добавили 20 млрд. грн.

Цифры, конечно, немалые, но мы прекрасно понимаем, что финансирование армии долгие годы практически по остаточному принципу, и боевые действия на Донбассе не оставляли другого выбора, как наращивать финансирование оборонных трат. С другой стороны, очевидно, что даже в странах с сильнейшей экономикой, силовики и бюджетники скажут вам, что денег на все не хватает и им надо больше.

Может ли в следующем году наша армия рассчитывать на "двойной" бюджет - сказать пока нельзя, названа лишь общая цифра финансирования сектора обороны и безопасности. Как эти деньги распределят между силовиками и военными пока неясно. Закон "О национальной безопасности Украины", принятый Верховной Радой год назад, установил, что на финансирование сектора безопасности и обороны должно выделяться не менее 5% запланированного объема внутреннего валового продукта, а из них не менее 3% должно идти на нужды обороны. В процентном отношении это даже больше, чем в большинстве стран членов НАТО. Например, в 2017 году 2% ВВП на оборону тратили всего шесть из 29 стран-членов Альянса: Франция, Греция, Эстония, Польша, Румыния, США. Последние тратят на военные нужды больше всех - 3,1% от ВВП.

Новости Секреты украинской оборонки

Думаю, что в 2020 году наш военный бюджет "подрастет" значительно, но не двукратно. Представитель Минобороны говорит, что из "желаемых" 218 млрд. грн. на содержание персонала (военных и гражданских) пойдет 55%, еще 5% на инфраструктуру, 17% "съедят" эксплуатационные расходы, а 23% от суммы планируют потратить на вооружение и военную технику. Правда, тут возникает некоторая путаница с цифрами. Упомянутый выше 21 млрд., который предполагается выделить на вооружение, это все-таки ближе к 10% "удвоенного" армейского бюджета, но никак не 23%. Возможно, СМИ неточно передали информацию, но в любом случае окончательную ясность в этот вопрос внесет принятие бюджета государственного.

Модернизация и закупка военной техники – процесс непрерывный, таящий много подводных камней. Тут логично сосредоточится на закупках отечественных образцов. Закупать зарубежную технику зачастую проще и быстрей, но уж точно не дешевле. Украинская оборонка нуждается в финансировании и оборотных средствах. Учитывая пока относительно "замороженный" конфликт на востоке страны, у нас есть время для того, чтобы через государственный оборонзаказ финансировать своих производителей. Иначе, через десять лет вместо производства собственной продукции, в том числе через кооперацию с западными партнерами, мы полностью перейдем на закупки зарубежной техники. Но своя-то дешевле не только при закупках, но еще и в обслуживании. Приобретать нужно лишь то, что пока нереально производить самим – современные системы защищенной связи, ударные беспилотники, отдельные виды боеприпасов и т.д.

И второй немаловажный момент. Парадокс в том, что зачастую уже выделяемые деньги расходуются, мягко говоря, неэффективно. Нужная максимально возможная прозрачность в системе закупок Минобороны и Укроборонпрома. Причем во всем! От продуктов и ботинок до бронежилетов и танков. О том, что с закупками, тендерами и посредниками не все так радужно, как многие представляли, свидетельствуют еженедельные сводки правоохранительных структур. Недавно Госбюро расследований сообщило о закупках по завышенной цене партии одноразовой пластиковой посуды для солдатских столовых! Даже тут чиновники умудрились переплатить 8 млн. грн.

По очевидным причинам не всегда все цифры подлежат публичной огласке, но сделать так, чтобы средства под грифом секретности не вымывались в фирмы-однодневки вполне посильная задача для новых менеджеров Укроборонпрома и руководителей СНБО. В том, что военный бюджет будет постепенно расти, я не сомневаюсь. Первостепенная задача новых руководителей сделать так, чтобы выделяемые немалые средства расходовались максимально эффективно.

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