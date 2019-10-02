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2 октября • обновлено в 12:22
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Макс Баринов
Макс Баринов
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В "Л/ДНР" жестко урежут пенсии: что произошло

1.7т

Интересные слухи ходят о "республиканских пенсионерах". Стало известно от приближенных чиновников Пушилина, что с 2020 года, в "республике", будут тщательно проверять пенсионеров, которые не проживают на территории "ДНР", и лишать их пенсии.

Недавно в интернет сеть просочилась новая "пенсионная схема". Есть люди, которые проживают на подконтрольной Украине территории Донецкой области (например, н.п. Марьинка 5-7 км от Донецка), приезжают в определенный период в "ДНР", чтобы снять с карты пенсию, и уезжают обратно в Украину. В связи с этим "народная власть" решила прикрыть лавочку и соответственно сэкономить, лишнюю копейку в бюджете.

Новости
Пенсионеров "ДНР" лишат пенсии

В "ЛНР" власть решила ещё дальше пойти. Пенсию будут получать только те пенсионеры, кто имеет паспорт "ЛНР". Вот это поворот, с учётом того, что сейчас, чтобы сделать паспорт, требуется не меньше 5 месяцев, из-за очередей и бюрократии, в связи с этим может получится нехилая экономия бюджета. Многие, кто выезжает в Украину, несколько раз подумают, делать им этот паспорт или нет, боясь не потерять и другую пенсию, а вдруг заберут украинский паспорт.

В общем, жить становится веселее, с каждым годом существования "недогосударств", оккупационная власть ищет пути экономии, вот и решила сократить количество пенсионеров. Люди "республик" - заложники, и изменить что-то они особо не могут. Потому что, Россия создала для Донбасса такие условия, при которых они отдельные дотационные огрызки и что сопротивляться против этого, смерти подобно.

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Макс Баринов Макс Баринов
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Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Пенсия в Украине
Место
Украина Донецк
Теги
пенсии Новости ЛНР ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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