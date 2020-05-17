Майские заморозки ударят по главному украинскому продукту: метеорологи забили тревогу

В Украине майские ночные заморозки негативно повлияли на картофель и другие овощи, которые успели взойти. Последствия такой непогоды могут существенно сократить урожай этой осенью.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии Agravery.com.

В ночь с 13 на 14 мая в Киевской области были зафиксированы заморозки на почве и на уровне 2 см над ее поверхностью, что может негативно сказаться на всходе овощей.

Заморозки ударят по урожаю картофеля golos.ua

А вот для полевых культур такие заморозки обойдутся без значительных негативных последствий, если они не будут продолжительными. "На западе Украины от заморозков пострадали Ровенская, Волынская, Тернопольская, Львовская и Хмельницкая области, где минусовая температура была зафиксирована в воздухе. Последствия заморозков проявят себя через несколько дней. Сейчас можно говорить о том, что саженцы помидоров и перца замерзли", - рассказала Адаменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мельчают водоемы, а южные регионы находятся под угрозой засухи.

В Килийском районе Одесской области фермер совершил самоубийство после того, как потерял из-за засухи весь свой урожай.