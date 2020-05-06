Класична ситуація - змусь дурня Богу молитися, то він лоба розшибе. У чому мала б (!) полягати ідея. В Україні критично впало споживання електроенергії. Як наслідок - викривлення виробничого балансу та ситуація, коли необхідно "глушити" атомну енергетику або "зелену" та теплову. При цьому, теплова - це маневрові потужності.

Будь-яке рішення має негативні наслідки. Структуру потужностей не змінити, але хтось точно має постраждати. Швидко збільшити обсяг споживання для врегулювання ситуації майже не можливо. Але! У світі багато data центрів, які є виликими споживачами електроенергії. При цьому їх споживання досить рівномірне протягом доби - ідеальний клієнт для атомної енергетики. Завдання держави, не Енергоатома, мало б бути переманити їх до України з наданням гарантованих більш привабливих умов, ніж вони мають в інших країнах. Це не просто, але реально та досить швидко! Це якщо коротко. Що маємо наразі? Ідею навіть не до кінця зрозуміли, не тим доручили її виконання, не прокомунікували із зокрема суспільством тощо.

Що це? Дурість, некомпетентність, імітація діяльності?..