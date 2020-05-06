Главная Новости
6 мая • обновлено в 22:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Новости экономики

Игорь Уманский
Игорь Уманский
Экс-министр финансов Украины Все статьи автора

"Майнінг криптовалют" та Енергоатом: дурість, некомпетентність чи імітація діяльності?

12.1т
Читать материал на украинском

Класична ситуація - змусь дурня Богу молитися, то він лоба розшибе. У чому мала б (!) полягати ідея. В Україні критично впало споживання електроенергії. Як наслідок - викривлення виробничого балансу та ситуація, коли необхідно "глушити" атомну енергетику або "зелену" та теплову. При цьому, теплова - це маневрові потужності.

Будь-яке рішення має негативні наслідки. Структуру потужностей не змінити, але хтось точно має постраждати. Швидко збільшити обсяг споживання для врегулювання ситуації майже не можливо. Але! У світі багато data центрів, які є виликими споживачами електроенергії. При цьому їх споживання досить рівномірне протягом доби - ідеальний клієнт для атомної енергетики. Завдання держави, не Енергоатома, мало б бути переманити їх до України з наданням гарантованих більш привабливих умов, ніж вони мають в інших країнах. Це не просто, але реально та досить швидко! Це якщо коротко. Що маємо наразі? Ідею навіть не до кінця зрозуміли, не тим доручили її виконання, не прокомунікували із зокрема суспільством тощо.

Що це? Дурість, некомпетентність, імітація діяльності?..

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь Уманский Игорь Уманский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Ігоря Уманського
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
6
9
Смешно
54
Интересно
22
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зворыгин Максим
Зворыгин Максим
очередной раздутый фейк,надеюсь будут работать экономичные АЭС и угольные все закроют.Но ещё важно чтоб пики напряжений перенесли на ночь .Тогда будет стране хватать электричества. в стране около 1 млн водных бойлеров на электричестве которым надо примерно 6 Квт в день -подключить их отдельно к ночному тарифу и все рады и надо будет в разы меньше вырабатывать и т д
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Хто при здоровому глузді буде розміщувати дата-центри у настільки нестабільній, непередбачуваний, корумпованій і беззаконній країні? За Пороха трохи ситуацію почали виправляти, але нинішня влада просто чвалом жене у бік занепаду державності. І цей п..оц-дем...агог щось белькоче про серйозні дата-центри!
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Хто при здоровому глузді буде розміщувати дата-центри у настільки нестабільній, непередбачуваний, корумпованій і беззаконній країні? За Пороха трохи ситуацію почали виправляти, але нинішня влада просто чвалом жене у бік занепаду державності. І цей поц-демагог щось белькоче про серйозні дата-центри!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 261 тысяча.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Ученые заявили об активных мутациях COVID-19 – их уже было 198!

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги