МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Махнули черным крылом'': в России накрылся миллиардный проект из-за США

2.4тЧитать материал на украинском

Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США – он может остаться без материалов, необходимых для его композитного крыла.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджеров отрасли и чиновника из аппарата правительства. Отмечается, что теперь американские и японские композиты придется либо заменить китайскими, либо использовать вместо них металл.

После того, как в американский черный список попали АО "Аэрокомпозит" и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха"), США и Япония (компании Hexcel и Toray Industries) прекратили поставлять Москве компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21.

По данным издания, оставшихся запасов хватит на шесть самолетов. Ожидать, что поставки возобновятся, в ближайшее время не приходится, так что остается либо закупать композиты в Китае (но они в два раза толще и тяжелее тех, что используются сейчас), либо ждать, когда российские предприятия научатся производить продукцию, сопоставимую по характеристикам с американской и японской.

Третий, самый радикальный вариант - отказаться от композитного крыла и выполнить его из металла; однако это лишит лайнер его основного преимущества. Кроме того, потребуется проводить повторный цикл испытаний.

Новости
''Прямиком в ад'': России предрекли разгромный эффект санкций США

При этом в Ростехе проблему назвали "надуманной". "Есть надежные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки. Без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется, отказ от использования в МС-21 композитов даже не рассматривается", - пояснили изданию в корпорации.

МС-21 - разрабатываемый Россией самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест).

МС-21

МС-21

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Минфин США заблокировал продажу иранским авиаперевозчикам российского самолета Sukhoi Superjet 100.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
Россиясанкции СШАсамолет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
7
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Как бы укрогавносми не изощрялись в словоблудии, МС-21 уже построено четыре экземпляра, из них два для летных испытаний, и два- для статических. Уже готовы два фюзеляжа для серийных МС-21. Санкции повлияют, но проект никто не сможет закрыть. На среднемагистральный авиалайнер МС-21 уже есть 170 твердых заказов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги