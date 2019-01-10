''Махнули черным крылом'': в России накрылся миллиардный проект из-за США

Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой из-за санкций США – он может остаться без материалов, необходимых для его композитного крыла.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджеров отрасли и чиновника из аппарата правительства. Отмечается, что теперь американские и японские композиты придется либо заменить китайскими, либо использовать вместо них металл.

После того, как в американский черный список попали АО "Аэрокомпозит" и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха"), США и Япония (компании Hexcel и Toray Industries) прекратили поставлять Москве компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21.

По данным издания, оставшихся запасов хватит на шесть самолетов. Ожидать, что поставки возобновятся, в ближайшее время не приходится, так что остается либо закупать композиты в Китае (но они в два раза толще и тяжелее тех, что используются сейчас), либо ждать, когда российские предприятия научатся производить продукцию, сопоставимую по характеристикам с американской и японской.

Третий, самый радикальный вариант - отказаться от композитного крыла и выполнить его из металла; однако это лишит лайнер его основного преимущества. Кроме того, потребуется проводить повторный цикл испытаний.

При этом в Ростехе проблему назвали "надуманной". "Есть надежные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки. Без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется, отказ от использования в МС-21 композитов даже не рассматривается", - пояснили изданию в корпорации.

МС-21 - разрабатываемый Россией самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест).

МС-21 ТАСС

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