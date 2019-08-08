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"Магнит для инвесторов": Зеленский пообещал резкий рост экономики Украины

1.3т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский заявил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти – до 5-7% в год", – сообщил глава государства по итогам совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, свидетельствует трансляция на странице Офиса президента.

По его словам, уже этой осенью будет проведен ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов.

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"Мы уже начали активную работу в этом направлении, и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину", – резюмировал Зеленский.

По словам президента, уже этой осенью будет проведен ряд необходимых реформ

По словам президента, уже этой осенью будет проведен ряд необходимых реформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году. Ожидается, что рост украинской экономики замедлится с 2,9% до 2,7%.

При этом международная финансовая организация сохранила прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%.

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Темы
Детенизация экономики модернизация экономики перезапуск экономики
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Смешной он будет, когда вырастет.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
По самым оптимистичным прогнозам для достижении экономики Украины уровня 2013 года необходимо 40 лет
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Звон Владимир
Звон Владимир
Думаю количество ЗЕверующих будет уменьшаться в геометрической прогрессии в зависимости от количества подобных заявлений ЗЕкоманды и ЗЕ преЗедента
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