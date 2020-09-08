Магазины пирамиды B2B Jewerly продолжили работать: в СБУ назвали причину

СБУ сказала, почему магазины B2B Jewelry до сих пор работают.

В Украине магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы успели обменять сертификаты на деньги или продукцию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Организаторам финансовой пирамиды, которых СБУ разоблачила в присвоении более $250 млн инвесторов, вручили подозрения по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК.

Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.

В чем суть схемы B2B

Всего за несколько месяцев B2BJewelry "расплодились" практически во всех регионах Украины и даже в соседние страны проникли.

Творцы обещают – купи ювелирное украшение и получи кэшбек в размере больше 104%. Например, если потратить на серебряные браслеты 5 тысяч гривен, то вернуть за несколько месяцев обещают уже 5200 грн. И браслеты оставят. Казалось бы, в чем может быть обман? Ювелирное изделие остается, но и деньги возвращают.

На самом деле ювелирный магазин стоит на вершине целой пирамиды, а под ней реальный заработок B2B – сертификаты на обычных картонках, команды, которые целыми днями ищут новых участников. Итак, как это работает:

Первый этап – заманить жертву. Реклама в СМИ и ролики в соцсетях, восторженные отзывы якобы клиентов, обещание сенсационного заработка;

Второй этап – вовлечь в схему. Чтобы купить ювелирное изделие, придется зарегистрировать и стать участником общей системы. Кэшбек обещают только участникам схемы.

Третий этап – внушить, что на новом инструменте можно заработать и заставить привести новых "клиентов", за каждого якобы дадут дополнительный бонус.

"Каждый новый участник от вашего имени усиливает ваш кэшбэк в виде бонусов со всех покупок, совершенных при его участии. Вам будет начислен бонус – процент от суммы покупки, который равен разнице ваших рангов. А также каждая покупка входит в ваш общий объем продаж", – говорится на сайте B2B.

В результате украинцам продают подарочные сертификаты по тысячу гривен. Это не ювелирные изделия, а простая бумага. Без официальной печати предприятия. Украинцы отдают огромные деньги за обещания, что их вернут с процентами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце марта инвесторы схемы B2B Jewelry перестали получать выплаты якобы из-за вспышки коронавируса и объявленного в Украине карантина.

27 августа СБУ сообщила, что заблокировала финансовую пирамиду. Организаторы B2B, предварительно, присвоили более $250 млн от 600 тысяч вкладчиков и приобрели остров на Днепре, а также элитную недвижимость.

31 августа стало известно, что B2B Jewelry, деятельность которой была заблокирована СБУ, продолжает работу в обычном режиме.

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