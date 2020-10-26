Люстрированный и уволенный Пудрик останется работать на Одесской таможне
Попавший под люстрацию Пудрик несколько месяцев возглавлял Одесскую таможню
21 октября его со скандалом уволили
Как оказалось, чиновник продолжит работать на таможне, но уже на другой должности
Уволенный с должности исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Денис Пудрик продолжит работать в ведомстве.
Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина". Он также добавил, что его не уволили, а просто приказ о возложении обязанностей на него потерял силу.
"Уволили – это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шести вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне. В целом же решение удивило, особенно учитывая наши успешные показатели работы. Надеюсь, что все точки над "и" расставит время. Жизнь не начинается и не заканчивается на должности. Тем более, что я остаюсь в Одесской таможне, где буду считать за честь работать на любой должности", – сказал Пудрик.
Карьера Дениса Пудрика
У нового главы Одесской таможни три высших образования – магистр менеджмента внешнеэкономической деятельности (Донецкий государственный технический университет), магистр государственного управления (Харьковский региональный институт госуправления) и магистр юридических наук (Национальный университет "Юридическая академия имени Ярослава Мудрого").
Свою карьеру в таможенных органах он начал с 1998 года с должности инспектора. Был руководителем и заместителем Бердянской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Львовской, Кировоградской и Крымскую таможни. Последнюю он возглавлял трижды в 2010-2011, 2012-2013 и 2013-2014 годах.
Поскольку он работал во времена президентства Виктора Януковича, в 2015 году Пудрик попал под действие закона о люстрации, однако позднее он оспорил это решение в суде и добился компенсации в размере 677 тысяч гривен за вынужденные прогулы.
До работы в Одесской таможне Пудрик был исполняющим обязанности проректора университета Государственной фискальной службы.
Является автором многочисленных научных трудов по экономике и работе таможне, занимался преподавательской деятельностью. Был удостоен профессиональных наград и является Заслуженным таможенником Украины.
Декларация чиновника
В электронной декларации Пудрика за 2020 год указаны квартиры в Киеве площадью 114,3 кв. м, в Донецке на 159,9 кв. м, дачный дом (219,3 кв. м) с землей (610 кв. м) под Киевом. На супругу Наталью Пудрик записана квартира в Турции (120 кв. м), квартира в Симферополе (138,7), жилой дом в Симферополе на 714,9 кв. м, земля под которым (2000 кв. м) тоже принадлежит ей.
У семьи чиновника есть четыре пары часов: CORUM, ZENITH, ROLEX и BREGUET, шуба и полушубок Натальи Пудрик, а также несколько комплектов ювелирных изделий, стоимость которых не указана в декларации.
Денису Пудрику принадлежит Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC стоимостью 2 млн 304 тыс. грн и Renault Dokker. На супругу записан Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.
Как сообщал OBOZREVATEL :
25 августа Денис Пудрик стал исполняющим обязанности председателя Одесской таможни. Его назначение вызвало критику среди политиков.
Чиновник был люстрован, поскольку он работал во времена президентства Виктора Януковича. Однако позже он обжаловал это решение в суде и добился компенсации в размере 677 тыс. гривен за вынужденные прогулы.
21 октября Пудрика уволили.