Люстрация и связи с Ермаком: Бутусов рассказал о новом главе Одесской таможни

Люстрированный Денис Пудрик вероятно смог возглавить Одесскую таможню благодаря связям с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Как выяснил журналист Юрий Бутусов, жена таможенника – Наталья Пудрик – дочь бывшего нардепа от БПП Сергея Куницына, который в марте 2020-го возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при президенте. На своей странице в Facebook журналист опубликовал подтверждения связей Пудрика с главой ОП.

Так, пригласил Куницына на работу в новую власть Андрей Ермак. "Андрей Ермак пригласил меня недели три назад, и мы пообщались. Разговор шел о том, что я могу дать какие-то советы, рекомендации касающиеся подходов к деоккупации Крыма и Севастополя, по проблемам ветеранского движения. Моя должность внештатная, зарплату я там не получаю... Если через статус советника главы офиса смогу чем-то помочь ребятам и дать совет, то я готов. Я пришел не за должностями, у меня все это уже было" – сказал Куницын в интервью 15 апреля.

Денис Пудрик вместе со своей женой Натальей facebook.com/butusov.yuriy

При этом Бутусов напоминает слова Главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили, который фактически обвинил Пудрика в коррупции.

"Назначение этого типа на таможню – это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая один и тех же старых "профессионалов" и углубляя круг коррупции. Сколько можно пожирать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?", – сказал Саакашвили.

Кстати, именно в тот момент, когда тестя Пудрика взял на работу Андрей Ермак, ему удалось через суд отменить свою люстрацию и получить 600 тысяч компенсации.

Юрий Бутусов рассказал о новом главе Одесской таможни facebook.com/butusov.yuriy

Новый глава Одесской таможни связан с Ермаком, уверен Бутусов facebook.com/butusov.yuriy

Бутусов посоветовал Саакашвили спросить в ОП, зачем назначили Пудрика facebook.com/butusov.yuriy

"Так что таможенные ворота страны отдали доверенному лицу Ермака, которое работает в совете при президенте. Вряд ли президент Зеленский не в курсе кто назначил и кого именно назначили на крупнейшую таможню, ведь Саакашвили прежде всего просил назначить на одесскую таможню его людей, как это было в 2015-м. Так что здесь такой случай когда сказать "я не знал" скомпрометирует президента куда больше, чем объяснять почему знал и согласился с назначением", – пишет Бутусов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине план поступлений в бюджет в 2019-м провалили. Казна недополучила около 105 млрд грн. Кабинет министров из-за краха поступлений от таможни и невыполненных планов налоговой перевел распределение средств в ручной режим.

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