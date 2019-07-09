Люди Медведчука взялись за застройку берега Днепра в Киеве

Помощник связанного с Виктором Медведчуком нардепа Тараса Козака стал подписантом ООО "Академ-Клуб", которое контролировал нардеп-застройщик Максим Микитась, и которое арендует более 40 га на берегу Днепра в Киеве под застройку.

В частности, еще в 2005-2006 годах Киевсовет передал ООО "Академ-Клуб" в аренду на 25 лет два участка для комплексной застройки с отселением жителей на территории 11-го микрорайона жилого массива Позняки-Западные, сообщают "Наші гроші".

В декабре 2018 года к лондонской компании "Omnia Trading Ltd", которая была единственным учредителем "Академ-клуба", присоединилась "Lurrow Capital Limited".

В июне 2019 вместо "Lurrow Capital Limited" в состав учредителей вошла кипрская компания "Pilawer Limited".

Кроме того, в "Академ-Клуб" рядом с руководителем Зохра Нагиев появился также подписант, исполнительный директор Ян Марченко. Теперь все договоры подписываются ими обоими.

Omnia и Pilawer пока владеют по 50% уставного фонда "Академ-клуба".

Конечным бенефициарным владельцем Omnia Trading Ltd является Виктория Гречана – соучредитель "Украинской строительной корпорации "Укрбуд", которую возглавляет Олег Майборода. Последний также возглавляет ООО "Укрбуд Девелопмент", конечным бенефициарным владельцем которого является нардеп Максим Микитась.

Конечным бенефициаром Pilawer Limited значится Александр Кисель из Венгрии.

Руководитель "Академ-клуба" Зохра Нагиева является соучредителем ряда фирм вместе с Сергеем Якусевичем, заместителем председателя правления "Укрбуда".

Окружение Медведчука вошло в проект Микитася по застройке 40 гектаров на берегу Днепра на Осокорках "Наши деньги"

Марченко – руководитель ООО "Укрсвис Легал Сервисис", учредителями которого являются швейцарец Патрик Стач и нардеп Тарас Козак. Также он является руководителем и соучредителем ООО "Прайвет Канселер" вместе с Никитой Позом, причастным, в частности, к продаже антрацита из оккупированного Донбасса.

Также он был совладельцем ООО "Тамаваровудекспорт", ООО "Галицкая аграрная компания", ООО "МБК Агротехника" и ООО "Ландрас-Агро". В 2017 году схема собственности в этих фирмах изменилась и вместо Яна Марченко их совладельцем стала Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.

Судя по списку учредителей компании, среди фактических застройщиков может оказаться и кандидат в нардепы от партии "Слуга народа", который является кумом Медведчука и бизнес-партнером Козака. Кроме того, также Холодов – партнер Микитася, который также "засветился" в строительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Холодов известен как "король табачных киосков". По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году. Это предприятие производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком. Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

По данным "Страны", Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

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