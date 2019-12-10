"Люди доведены до крайности!" В Крыму забили тревогу из-за проблем с водой

В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации.

"Очередной фейл Федеральной целевой программы в России, или деньги, зарытые в землю", – сообщает в Facebook местное сообщество "ЧКХ".

В частности, предыдущую рабочую канализацию начали переделывать по программе ФЦП.

Однако, по словам жителей района, старую систему не демонтировали, а трубы новой укладывали прямо в старые трубы.

В результате канализацию невозможно сдать в эксплуатацию из-за многочисленных нарушений.

"Люди доведены до крайности, многочисленные обращения в администрацию города не дают никаких результатов", – отметили авторы публикации.

"Новая труба по-старому течет!" – прокомментировала ситуацию блогер RoksolanaToday&Крым25%.

В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации Facebook ЧКХ

В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

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