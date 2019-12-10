"Люди доведены до крайности!" В Крыму забили тревогу из-за проблем с водой

В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации.
"Очередной фейл Федеральной целевой программы в России, или деньги, зарытые в землю", – сообщает в Facebook местное сообщество "ЧКХ".
В частности, предыдущую рабочую канализацию начали переделывать по программе ФЦП.
Однако, по словам жителей района, старую систему не демонтировали, а трубы новой укладывали прямо в старые трубы.
В результате канализацию невозможно сдать в эксплуатацию из-за многочисленных нарушений.
"Люди доведены до крайности, многочисленные обращения в администрацию города не дают никаких результатов", – отметили авторы публикации.
"Новая труба по-старому течет!" – прокомментировала ситуацию блогер RoksolanaToday&Крым25%.
Новая труба по старому течет! pic.twitter.com/2KWvmKwAhL— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 9, 2019
В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации
Facebook ЧКХ
В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.
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