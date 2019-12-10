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10 декабря • обновлено в 12:09
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"Люди доведены до крайности!" В Крыму забили тревогу из-за проблем с водой

2.3т
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В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации.

"Очередной фейл Федеральной целевой программы в России, или деньги, зарытые в землю", – сообщает в Facebook местное сообщество "ЧКХ".

В частности, предыдущую рабочую канализацию начали переделывать по программе ФЦП.

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Однако, по словам жителей района, старую систему не демонтировали, а трубы новой укладывали прямо в старые трубы.

В результате канализацию невозможно сдать в эксплуатацию из-за многочисленных нарушений.

"Люди доведены до крайности, многочисленные обращения в администрацию города не дают никаких результатов", – отметили авторы публикации.

"Новая труба по-старому течет!" – прокомментировала ситуацию блогер RoksolanaToday&Крым25%.

В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации

В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации

Facebook ЧКХ

В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации

В оккупированном Симферополе жители микрорайона Новониколаевка (Ак-Мечеть) надолго остались без центральной канализации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
Теги
Крым без воды Крым Новости Крыма
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Нормальная рассийская глубинка, гадьте в выгребные ямы, как и везде. Нечего выделяться, не москва...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупантов выперли из Крыма еще в 2014 году. Я так понимаю, что для украинцев вода и канализация одно и то же.
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фил филька
фил филька
заголовок подкачал. всего лишь "в крыму", по тексту в симферополе далее в микрорайоне а уже на фото улочка с частными домами. обос мог написать в нашей галактике перейти на солнечную систему и так далее до самой улочки. зато каков заголовок был бы)))
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