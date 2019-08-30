"Люди будущего": как отреагировали украинцы на нового премьера и правительство

В Украине политики и бизнесмены положительно оценили назначение нового состава Кабинета министров и премьер-министра Алексея Гончарука, которого накануне утвердила на соответствующем посту Верховная Рада IX созыва.

"Поздравляю нового премьера Алексея Гончарука и новую правительственную команду с назначением. Знаю, что вам будет непросто, потому что вызовов много, и искренне желаю успехов!" – написал в Facebook бывший глава Кабмина Владимир Гройсман.

"Позиция премьера – это не привилегия, не награда или продвижение. Это одна из наиболее важных и ответственных позиций в стране. Это выматывающая, системная работа, от эффективности которой зависят миллионы людей… Я лично хорошо знаю Алексея. Это светлый, профессиональный, честный человек, который, уверен, станет сильным премьер-министром", – сообщил представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

"Поздравляю новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком! Поздравляю также нового министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова! Это мегафантастически!", – отметила экс-заместитель министра экономического развития Наталья Микольская.

"В этом Кабмине чрезвычайно высокая концентрация достойных и профессиональных людей. Алексей Гончарук, Владислав Криклий, Денис Малюська, Алексей Оржель, Тимофей Милованов, Оксана Маркарова, и все те, кого еще пока не так хорошо знаю, поздравляю вас! Вызовы огромные, но и мы все готовились к этой битве не один год. Такой опции как поражение просто не может существовать! К работе!" – призвал глава Государственной таможенной службы Макс Нефьодов.

"Мне нравится новый Кабмин. 90% министров – люди будущего. Дмитрий Дубилет – министр Кабмина и это необратимый шаг к настоящему электронному документообороту и автоматизации правительства… Впервые возглавляет правительство человек с безупречной репутацией. И это дает Алексею Гончаруку карт-бланш для реальных изменений", – резюмировал президент Ассоциации гостеприимства, экс-министр туризма АР Крым Александр Лиев.

Политики и бизнесмены положительно оценили назначение нового состава Кабинета министров и премьер-министра Алексея Гончарука "Укринформ"

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитетов, а также утвердили их руководство и состав.

Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.

Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но не более 34.

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