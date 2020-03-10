Люди Богдана захватили агрофирму и перечислили деньги "Слуге народа"

Люди бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана и народного депутата от "Слуги народа" Николая Сольского совершили рейдерский захват агрофирмы "Новоселицкий". Вырученные деньги были перечислены на счета партии президента Владимира Зеленского.
"Более тысячи гектаров земли в Киевской области больше десятка лет обрабатывал кооператив "Новоселицкий", пока однажды на фиктивных сборах не выбрали нового руководителя", – говорится в расследовании BIHUS.info на YouTube.
По словам журналистов, для этой схемы собрали уволенных работников, которые избрали себе "директора" Наталью Войтенко.
Люди бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана и народного депутата от "Слуги народа" Николая Сольского совершили рейдерский захват агрофирмы "Новоселицкий"
Протокол сразу заверил нотариус в Киеве и государственный регистратор в Ирпене.
В результате Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн гривен на счетах агрофирмы.
Согласно расследованию, селяне на фиктивные сборы собрались сами, поскольку юрист из Киева сообщил им, что руководитель кооператива не доплачивал за аренду земли и исключал из списка членов. Однако такое собрание было незаконным.
Наталья Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн гривен на счетах агрофирмы
BIHUS.info
После этого зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков. На половину полученной суммы Войтенко закупила 1,5 тысячи тонн цемента.
Зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков
BIHUS.info
Информация о рейдерском захвате кооператива на Киевщине появилась весной 2019 года, жители села Ольшанская Новоселица Киевской области устраивали пикеты под парламентом.
Журналисты подчеркивают, что на сборах был человек, никакого отношения к происходящему не имеющий, – юрист Алексей Оленченко. За месяц до сборов он зарегистрировал клон захваченного кооператива. Оленченко работал на компанию депутата Сольского.
На сборах был человек, никакого отношения к происходящему не имеющий, – юрист Алексей Оленченко
BIHUS.info
Новый "директор" выдала от кооператива три доверенности на юридическое представительство. Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашко и Сергея Матиевского.
Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашко и Сергея Матиевского
BIHUS.info
Все они становятся спонсорами партии "Слуга народа" и вносят 5 млн гривен – столько же, сколько Войтенко вывела с агрофирмы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.
Через три дня после своей отставки, 14 февраля, Богдан опубликовал на личной странице в Facebook странный пост – валентинку со своим изображением и подписью: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".
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