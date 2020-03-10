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10 марта • обновлено в 10:40
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Люди Богдана захватили агрофирму и перечислили деньги "Слуге народа"

7.4т
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Люди бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана и народного депутата от "Слуги народа" Николая Сольского совершили рейдерский захват агрофирмы "Новоселицкий". Вырученные деньги были перечислены на счета партии президента Владимира Зеленского.

"Более тысячи гектаров земли в Киевской области больше десятка лет обрабатывал кооператив "Новоселицкий", пока однажды на фиктивных сборах не выбрали нового руководителя", – говорится в расследовании BIHUS.info на YouTube.

По словам журналистов, для этой схемы собрали уволенных работников, которые избрали себе "директора" Наталью Войтенко.

Люди бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана и народного депутата от "Слуги народа" Николая Сольского совершили рейдерский захват агрофирмы "Новоселицкий"

Люди бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана и народного депутата от "Слуги народа" Николая Сольского совершили рейдерский захват агрофирмы "Новоселицкий"

Протокол сразу заверил нотариус в Киеве и государственный регистратор в Ирпене.

В результате Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн гривен на счетах агрофирмы.

Согласно расследованию, селяне на фиктивные сборы собрались сами, поскольку юрист из Киева сообщил им, что руководитель кооператива не доплачивал за аренду земли и исключал из списка членов. Однако такое собрание было незаконным.

Наталья Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн гривен на счетах агрофирмы

Наталья Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн гривен на счетах агрофирмы

BIHUS.info

После этого зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков. На половину полученной суммы Войтенко закупила 1,5 тысячи тонн цемента.

Зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков

Зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков

BIHUS.info

Информация о рейдерском захвате кооператива на Киевщине появилась весной 2019 года, жители села Ольшанская Новоселица Киевской области устраивали пикеты под парламентом.

Журналисты подчеркивают, что на сборах был человек, никакого отношения к происходящему не имеющий, – юрист Алексей Оленченко. За месяц до сборов он зарегистрировал клон захваченного кооператива. Оленченко работал на компанию депутата Сольского.

На сборах был человек, никакого отношения к происходящему не имеющий, – юрист Алексей Оленченко

На сборах был человек, никакого отношения к происходящему не имеющий, – юрист Алексей Оленченко

BIHUS.info

Новый "директор" выдала от кооператива три доверенности на юридическое представительство. Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашко и Сергея Матиевского.

Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашко и Сергея Матиевского

Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашко и Сергея Матиевского

BIHUS.info

Все они становятся спонсорами партии "Слуга народа" и вносят 5 млн гривен – столько же, сколько Войтенко вывела с агрофирмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.

  • Через три дня после своей отставки, 14 февраля, Богдан опубликовал на личной странице в Facebook странный пост – валентинку со своим изображением и подписью: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

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Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Николай Сольский Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
БригадаЗЄ на марші...
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
"Люди бывшего главы Офиса президента... " - это так теперь холопов называют? А ещё говорили, что Украина - страна нерабыдла. Врали, наверное.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
срочная новость ! Порошенко, Аваков,и др. готовятся, кто на самолете, кто на авто через Румынию !Зеленский вроде не собирается.ВСУ приведены к бою, но не очень получилось - недокомплект до 30 %, большинство - сразу дезертируют.Донецкие сразу идут на Харьков и Мариуполь.
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