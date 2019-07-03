"Людей нет, спроса нет": в Крыму признались в плачевной ситуации с туристами

В аннексированном Крыму, несмотря на официальные заявления оккупационных властей, ситуация с туристами весьма плачевная.
В частности, председатель общественной организации "Курортный Крым" Александр Бурдонов утверждает, что в ряде регионов Крыма большая загрузка объектов отдыхающими, о которой говорят российские власти полуострова, не чувствуется, передает "Крым.Реалии".
"По сравнению с прошлым годом, из того, что я знаю, туристов стало мало – по Песчаному, по Утесу, по Николаевке. Ялта, может быть, и загружена, там есть прирост. Может, то, что ближе к мосту, загружается, но по Алуште и по Западному Крыму пока не очень", – сказал он.
Аннексия Крыма
Mignews
При этом, как утверждает Бурдонов, власти считают туристов по пассажиропотоку, а это неправильно.
"Пример приведу: знакомые повара спросили у отеля на первой линии, можно ли там поставить шашлыки. Говорят: а чего их ставить? Людей нет, спроса нет", – пояснил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона посетило уже якобы 2,2 млн туристов.
Однако, несмотря на объявленный высокий туристический сезон, отдыхающих практически нет.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.