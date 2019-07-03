ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

"Людей нет, спроса нет": в Крыму признались в плачевной ситуации с туристами

6.1тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму, несмотря на официальные заявления оккупационных властей, ситуация с туристами весьма плачевная.

В частности, председатель общественной организации "Курортный Крым" Александр Бурдонов утверждает, что в ряде регионов Крыма большая загрузка объектов отдыхающими, о которой говорят российские власти полуострова, не чувствуется, передает "Крым.Реалии".

"По сравнению с прошлым годом, из того, что я знаю, туристов стало мало – по Песчаному, по Утесу, по Николаевке. Ялта, может быть, и загружена, там есть прирост. Может, то, что ближе к мосту, загружается, но по Алуште и по Западному Крыму пока не очень", – сказал он.

Новости
"Они не справляются": в Крыму заметили показательный момент оккупации

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

Mignews

При этом, как утверждает Бурдонов, власти считают туристов по пассажиропотоку, а это неправильно.

"Пример приведу: знакомые повара спросили у отеля на первой линии, можно ли там поставить шашлыки. Говорят: а чего их ставить? Людей нет, спроса нет", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона посетило уже якобы 2,2 млн туристов.

Однако, несмотря на объявленный высокий туристический сезон, отдыхающих практически нет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
321
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Южный Гарик
Южный Гарик
невозможность забронировать номер на сайтах отелей в Крыму. по причине того. что все раскуплено до середины августа, прекрасный показатель брехливости обозный пеЙсателей
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel