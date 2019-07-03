"Людей нет, спроса нет": в Крыму признались в плачевной ситуации с туристами

В аннексированном Крыму, несмотря на официальные заявления оккупационных властей, ситуация с туристами весьма плачевная.

В частности, председатель общественной организации "Курортный Крым" Александр Бурдонов утверждает, что в ряде регионов Крыма большая загрузка объектов отдыхающими, о которой говорят российские власти полуострова, не чувствуется, передает "Крым.Реалии".

"По сравнению с прошлым годом, из того, что я знаю, туристов стало мало – по Песчаному, по Утесу, по Николаевке. Ялта, может быть, и загружена, там есть прирост. Может, то, что ближе к мосту, загружается, но по Алуште и по Западному Крыму пока не очень", – сказал он.

Аннексия Крыма Mignews

При этом, как утверждает Бурдонов, власти считают туристов по пассажиропотоку, а это неправильно.

"Пример приведу: знакомые повара спросили у отеля на первой линии, можно ли там поставить шашлыки. Говорят: а чего их ставить? Людей нет, спроса нет", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона посетило уже якобы 2,2 млн туристов.

Однако, несмотря на объявленный высокий туристический сезон, отдыхающих практически нет.

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