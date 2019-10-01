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1 октября • обновлено в 05:37
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"Любуемся нацлидером": в России уличили Путина во лжи

1.3т Читать материал на украинском

В России правительство признало, что средняя ставка по ипотеке в 2019 году не опустится до запланированных 9%.

При этом российский президент Владимир Путин обещал еще в 2012 году снизить ставку до 6,5%, пишет в Twitter Проф. Преображенский.

В частности, по итогам июля средняя ставка по ипотеке составила 10,2%.

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Ожидается, что снижения до 9% может не произойти даже в 2020 году.

"Любуемся нацлидером, который аж в 2012 году, 7,5 лет назад, обещал ставку в 6,5%", – резюмировал блогер.

Владимир Путин обещал еще в 2012 году снизить ставку до 6,5%

Владимир Путин обещал еще в 2012 году снизить ставку до 6,5%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Х0хлы, успокойтесь, с сегодняшнего дня, ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — 8,8%. В очередной раз, украинского эксперта уличили во лжи!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Любуемся нацлидером"? Ну может и не любуемся, но уважаем заслуженно. Он никому не кланяется и на пианино играет сидя, как все нормальные ...
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