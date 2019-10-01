"Любуемся нацлидером": в России уличили Путина во лжи

В России правительство признало, что средняя ставка по ипотеке в 2019 году не опустится до запланированных 9%.

При этом российский президент Владимир Путин обещал еще в 2012 году снизить ставку до 6,5%, пишет в Twitter Проф. Преображенский.

В частности, по итогам июля средняя ставка по ипотеке составила 10,2%.

Ожидается, что снижения до 9% может не произойти даже в 2020 году.

"Любуемся нацлидером, который аж в 2012 году, 7,5 лет назад, обещал ставку в 6,5%", – резюмировал блогер.

Правительство признало: средняя ставка по ипотеке в 2019-м так и не опустится до запланированных 9%.

В июле она была 10,2%.

И даже в 2020-м снижения до 9% может не произойти.

Любуемся нацлидером, который аж в 2012 году, 7,5 лет назад, обещал ставку в 6,5%. pic.twitter.com/lFodKgoVtI — Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 30, 2019

Владимир Путин обещал еще в 2012 году снизить ставку до 6,5%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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