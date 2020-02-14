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15 февраля • обновлено в 00:18
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"Коров меньше, чем после Гитлера!" Ляшко разнес успехи "правительства идиотов"

1.7т
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что новая власть, в частности и правительство Алексея Гончарука виновны в массовой безработице и проблемах с промышленностью в Украине.

Дискуссия разгорелась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 14 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, комментируя замечания Ляшко о ценах на газ, Гончарук сказал, что тот уже был при власти и показал, что не смог ничего сделать.

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Ляшко разнес успехи "правительства идиотов"

Ляшко разнес успехи "правительства идиотов"

Скриншот из видео

Главного "радикала" такое выражение разозлило. "Я никогда при власти не был,никакой комитет не возглавлял! Наша фракция была в оппозиции к президенту Порошенко, сейчас к вашему правительству. Давайте поговорим не о моих результатах, а о ваших. Вы много рассказывали, новая команда сколько всего сделала. Но цифры вещь упрямая. Экономика! Мы в прошлом году поставили рекорд по уровню безработицы. Из-за вас!" – вспылил Ляшко.

Политик назвал правительство Гончарука "некомпетентными непрофессионалами". "Из-за вас 350 тысяч украинцев остались без работы. Спад производства 7,5%. Сегодня в Украине, по данным Госстата, меньше коров, чем при Гитлере!" – выдал Ляшко.

Ляшко разнес успехи правительства Гончарука

Ляшко разнес успехи правительства Гончарука

Скриншот из видео

Ляшко разнес успехи правительства Гончарука

Ляшко разнес успехи правительства Гончарука

Скриншот из видео

Политик также обвинил новую власть в миллиардных долгах по зарплате. Гончарука начал защищать Милованов, однако Ляшко продолжил приводить цифры.

"Где результат вашей работы, покажите? Вы правительство некомпетентных идиотов!" – добавил он. Министры в ответ заявили, что с Ляшко "нельзя говорить об экономике".

Ляшко разнес успехи правительства Гончарука

Ляшко разнес успехи правительства Гончарука

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко назвал в эфире министра экономики Тимофея Милованова "непрофессиональным болваном", споря о влиянии коронавируса из Китая на украинскую экономику.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Алексей Гончарук Тимофей Милованов Олег Ляшко Савик Шустер
Место
Украина
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