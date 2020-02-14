"Коров меньше, чем после Гитлера!" Ляшко разнес успехи "правительства идиотов"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что новая власть, в частности и правительство Алексея Гончарука виновны в массовой безработице и проблемах с промышленностью в Украине.

Дискуссия разгорелась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 14 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, комментируя замечания Ляшко о ценах на газ, Гончарук сказал, что тот уже был при власти и показал, что не смог ничего сделать.

Ляшко разнес успехи "правительства идиотов" Скриншот из видео

Главного "радикала" такое выражение разозлило. "Я никогда при власти не был,никакой комитет не возглавлял! Наша фракция была в оппозиции к президенту Порошенко, сейчас к вашему правительству. Давайте поговорим не о моих результатах, а о ваших. Вы много рассказывали, новая команда сколько всего сделала. Но цифры – вещь упрямая. Экономика! Мы в прошлом году поставили рекорд по уровню безработицы. Из-за вас!" – вспылил Ляшко.

Политик назвал правительство Гончарука "некомпетентными непрофессионалами". "Из-за вас 350 тысяч украинцев остались без работы. Спад производства – 7,5%. Сегодня в Украине, по данным Госстата, меньше коров, чем при Гитлере!" – выдал Ляшко.

Ляшко разнес успехи правительства Гончарука Скриншот из видео

Ляшко разнес успехи правительства Гончарука Скриншот из видео

Политик также обвинил новую власть в миллиардных долгах по зарплате. Гончарука начал защищать Милованов, однако Ляшко продолжил приводить цифры.

"Где результат вашей работы, покажите? Вы – правительство некомпетентных идиотов!" – добавил он. Министры в ответ заявили, что с Ляшко "нельзя говорить об экономике".

Ляшко разнес успехи правительства Гончарука Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко назвал в эфире министра экономики Тимофея Милованова "непрофессиональным болваном", споря о влиянии коронавируса из Китая на украинскую экономику.

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