Ляшко рассказал, как удержать врачей в Украине

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что начинает борьбу за увеличение зарплат врачам.

Об этом он сказал в Мариупольской городской больницы №4, где открыл обновленное инфекционное отделение на 35 коек.

Политик подчеркнул, что работа медиков должна достойно оплачиваться в родной стране, чтобы они не убегали на заработки за границу.

"Очень несправедливо, когда врачи, которые спасают жизни людей, получают мизерные зарплаты в Украине. Именно поэтому мы добиваемся повышения им зарплат, ведь государство достойно оценивать эту чрезвычайно важную работу. Медицинская реформа должна предусматривать повышение зарплат медикам, а не сокращение их численности. Из-за такой ​политики власти в прошлом году из Украины в Польшу выехали 70 тысяч врачей. Завтра уже не останется тех, кто будет лечить наших людей. Поэтому надо врачам дать достойные зарплаты, чтобы они не бомжевали, а достойно жили в родной стране", - отметил Ляшко.

Кроме того, лидер РПЛ назвал реальной медицинской реформой доступность медицины для людей, а не закрытие больниц и высокие цены на лекарства.

"Сегодня миллионы людей не могут купить лекарства и пойти в больницу, потому что у них нет денег. Мы добиваемся снижения цен на лекарства. Мы требуем восстановить государственное регулирование цен, ограничить рентабельность, чтобы не зарабатывали на медпрепаратах по 300%, как наркобароны. Также мы хотим ввести уголовную ответственность за подделку лекарств, когда человек последнее из дома выносит на лекарства, а ему продают мел. Это все позволит удешевить лекарства, чтобы люди имели возможность лечиться и дольше жить", - подчеркнул народный депутат.

В больнице Ляшко также сообщил, что договорился с премьер-министром о выделении 6,5 млн гривен из госбюджета на рентген-аппарат для Мариупольского детского диагностического центра, о котором просили власти города.