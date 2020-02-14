"Горе Украине!" Ляшко обозвал Милованова "болваном" в прямом эфире

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал министра экономики Тимофея Милованова "непрофессиональным болваном" из-за его слов об отсутствиии связи между украинской и китайской экономиками.

Спор разгорелся в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 14 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Действительно, те страны, чья экономика тесно связана с экономикой Китая, они ощутят влияние. Для нас важнее, чтобы мы модернизировали свою экономику. Коронавирус не влияет на инвестиции или экономику. Действительно, если бы Украина была расположена рядом с Китаем, влияние было бы совсем другим, напрямую было бы это влияние", – высказал свое мнение Милованов.

Ляшко обозвал Милованова "болваном" в прямом эфире Скриншот из видео

Ляшко не сдержался и решил отреагировать, "чтобы все украинцы знали правду". "Обратите внимание на комментарий министра экономики. От работы этого человека зависят ваши карманы, ваши зарплаты и рабочие места. Минситр экономики рассказывает, что коронавирус не повлияет на Украину. Может он не знает, хочу сообщить, что через несколько дней после вспышки болезни цены на экпортируемую из Украины руду упали на 9%. В годовом измерении 200 млн долларов потерь", – возмутился политик.

Кроме того, он акцентировал, что в Китае начали массово останавливать работу крупные предприятия.

"По данным Госстата, торговля между Украиной и Китаем на втором месте после ЕС. И человек, который занимает пост министра экономики и через день плачется из-за низкой зарплаты, не знает, что китайская экономика – наш второй партнер. Беда, когда Украиной управляют такие непрофессиональные болваны!" – добавил Ляшко.

Ляшко обозвал Милованова "болваном" в прямом эфире Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов назвал причиной спада промышленности в Украине теплую погоду.

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