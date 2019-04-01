Луценко случайно сделал жену долларовой миллионершей: в чем дело

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал декларацию, в которой состояние его жены, народного депутата Ирины, ошибочно увеличены более чем на $2 млн.

Обе их декларации за 2018 год появились в едином реестре 31 марта, в последний день их представления. Среди денежных активов генпрокурора числятся $2,45 млн наличными в собственности жены. В то же время, в декларации самой Ирины эта сумма составляет лишь $245 тыс.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сказала "Украинской правде", что дополнительный нолик в отчетности главы ГПУ указанный случайно. Чиновник подаст исправленный документ.

В общем семья Луценко, включая младшего сына Виталия, задекларировала около 4,35 млн гривен - на 1,8 млн меньше, чем в 2017 году.

Зарплата выросла и у Юрия, который в прошлом году заработал 1,8 млн гривен (на 480,6 тыс. больше, чем в 2017 году), и у Ирины, которая получила 447,7 тыс. гривен.

Прибыль семьи включала также доход от имущества, которое жена генпрокурора сдает в аренду. Оно принесло семье 1,4 млн гривен.

Недвижимость, автомобили и другие ценности в декларациях не изменились: по-прежнему в собственности или пользовании семьи есть столичная квартира, дом в области, два участка в Киевской и Ривненской области и гараж.

В автопарке Луценко - Mercedes-Benz 2017 года, Toyota Camry 2013 и Hyundai Grand Santa Fe 2015-го. Еще одна машина, Toyota Land Cruiser 200, значится в угоне.

Кроме того, Луценко говорит, что потратил значительные средства на благотворительность: на памятники, организацию мероприятия "Книга года", Одесский художественный музей, помощь бойцам ООС и вооруженным силам. Он в общей сумме перечислил 690 тыс. грн.

Еще 253,4 тыс. гривен чиновник указал как расходы на "размещение телевизионного отчета о результатах деятельности ГПУ".

Ирина и Юрий Луценко Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 году составили более 1,5 млрд гривен.

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