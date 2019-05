Луценко объяснил, почему не выдал подозрений в деле ПриватБанка

Генеральная прокуратура не выдавала подозрений по делу ПриватБанка, потому что юридически у Украины нет убытков от кредитов, выданных связанным компаниям бывших собственников.

"ПриватБанк предоставлял кредиты различным клиентам, часто связанным с бывшими владельцами банка: ферросплавному заводу, химзаводу и т. д. Затем средства отправляли в оффшорные юрисдикции и там происходила прогонка средств за один день по сотне фирм. Уже оттуда эти средства выходят на американскую фирму, которая покупала на себя недвижимость в Нью-Йорке, карьер в Австралии, яхту или самолет", – отметил генпрокурор Юрий Луценко в интервью LIGA.net.

По его словам, общая сумма активов, купленных таким образом, составляет около 5,5 млрд долларов. Соответствующие деньги – открытых кредитных линий, и срок их возвращения еще не пришел.

Луценко отметил, что бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский по согласованию с Национальным банком Украины провел реструктуризацию долгов и сможет отдавать деньги по этим кредитам следующие 10 лет.

"Таким образом, у нас общая сумма убытков, которая висит перед ПриватБанком, была реструктуризирована на следующих 10-12 лет. Иногда под 2% годовых. Некоторое время они эти кредитные линии обслуживали, но потом прекратили. Теперь вопрос: есть ли здесь статья 191 (хищение в особо крупных размерах)? Для ее применения следствие должно выявить сумму ущерба", – сообщил генпрокурор.

Однако, по его словам, факт наступления ущерба может произойти только в двух случаях: либо в последний день кредитной линии – через 10-12 лет (заемщик имеет право заплатить все в последний день), либо разорвать эти линии из-за того, что они не обслуживаются.

Луценко напомнил, что такой процесс он начал еще в 2017-2018 годах, но получил письмо от тогдашнего министра финансов Александра Данилюка о том, что это может помешать процессу в Лондонском суде.

При этом генпрокурор отметил, что к подобному варианту Украина может вернуться после решения апелляции Лондонского суда.

"Разорвать здесь, в Украине, кредитные линии, которые не обслуживаются, чтобы потом появился ущерб. Сумма не имеет значения. Как только мы получим убытки ПриватБанка, то это лицо сразу получит подозрение. И тогда мы сможем выйти на бенифициаров, которые стоят за заемщиками", – резюмировал Луценко.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

