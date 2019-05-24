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/Новости экономики

Луценко объяснил, почему не выдал подозрений в деле ПриватБанка

1.6тЧитать материал на украинском

Генеральная прокуратура не выдавала подозрений по делу ПриватБанка, потому что юридически у Украины нет убытков от кредитов, выданных связанным компаниям бывших собственников.

"ПриватБанк предоставлял кредиты различным клиентам, часто связанным с бывшими владельцами банка: ферросплавному заводу, химзаводу и т. д. Затем средства отправляли в оффшорные юрисдикции и там происходила прогонка средств за один день по сотне фирм. Уже оттуда эти средства выходят на американскую фирму, которая покупала на себя недвижимость в Нью-Йорке, карьер в Австралии, яхту или самолет", – отметил генпрокурор Юрий Луценко в интервью LIGA.net.

По его словам, общая сумма активов, купленных таким образом, составляет около 5,5 млрд долларов. Соответствующие деньги – открытых кредитных линий, и срок их возвращения еще не пришел.

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Луценко отметил, что бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский по согласованию с Национальным банком Украины провел реструктуризацию долгов и сможет отдавать деньги по этим кредитам следующие 10 лет.

"Таким образом, у нас общая сумма убытков, которая висит перед ПриватБанком, была реструктуризирована на следующих 10-12 лет. Иногда под 2% годовых. Некоторое время они эти кредитные линии обслуживали, но потом прекратили. Теперь вопрос: есть ли здесь статья 191 (хищение в особо крупных размерах)? Для ее применения следствие должно выявить сумму ущерба", – сообщил генпрокурор.

Однако, по его словам, факт наступления ущерба может произойти только в двух случаях: либо в последний день кредитной линии – через 10-12 лет (заемщик имеет право заплатить все в последний день), либо разорвать эти линии из-за того, что они не обслуживаются.

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Луценко напомнил, что такой процесс он начал еще в 2017-2018 годах, но получил письмо от тогдашнего министра финансов Александра Данилюка о том, что это может помешать процессу в Лондонском суде.

При этом генпрокурор отметил, что к подобному варианту Украина может вернуться после решения апелляции Лондонского суда.

"Разорвать здесь, в Украине, кредитные линии, которые не обслуживаются, чтобы потом появился ущерб. Сумма не имеет значения. Как только мы получим убытки ПриватБанка, то это лицо сразу получит подозрение. И тогда мы сможем выйти на бенифициаров, которые стоят за заемщиками", – резюмировал Луценко.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора компании EY.

Юридически у Украины нет убытков от кредитов, выданных связанным компаниям бывших собственников

Юридически у Украины нет убытков от кредитов, выданных связанным компаниям бывших собственников

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

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Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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Мир Миру
Мир Миру
Отже, за версією Луценка, бухгалтерських збитків ПриватБанк не має. Навіть кредити у розмірі 5,5 млрд доларів не можна назвати безнадійними, бо терміни їх дії не закінчились. Дякувати Порошенку і Гонтарьовій, що із такими витратами не дали ПриватБанку свого часу збанкрутіти. Тепер прийдеться чекати 10 років, бо судові тяжби можуть затягнутися на всі 110.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да судить его нужно!!!ни один мажор не сел при нем ни один корупционер и дерибанщик!!!иш ты пришли с женой нищета была полная а теперь видите миллионеры с кучей недвижимости!!!!откуда деньги?даже на зарплату прокурора даже 10% не накупиш!!!!коррупционер!!!!!а жена его ведьма с сумками дороже чем у Юли рысачит и все за наши народные деньги!!!
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Валевич Борис
Валевич Борис
потому что продал уголовное дело, а ввиду отсутствия образования и хронического алкоголизма ни одно резонансное дело так и не довел до суда
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