Луценко назвал главные источники коррупции в Украине

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает главным источником политической коррупции в Украине 3,5 тыс. госпредприятий, 75% из которых формально неприбыльные.

Об этом он написал в комментариях к посту нардепа Вадима Денисенко, который был посвящен борьбе с коррупцией в стране.

"Главные источники коррупции определены, как по мне, неправильно. Ими являются: 3,5 тыс. госпредприятий (75% из которых формально неприбыльные). Именно теневые доходы из них - главный источник политкоррупции. На втором месте — таможня и налоговая. Дальше — теневой порядок выдачи лицензий на газ, нефть, янтарь, песок и т. п. Также — махинации с землями Аграрной Академии наук, ГАСК и ряд меньших дыр", — считает Луценко.

По его словам, решить эти проблемы можно одним путем — принять решение о большой приватизации и об аукционах на лицензии и другие вещи.

Его слова поддержал замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов: "Абсолютно поддерживаю все тезисы о лицензии, земле, древесине и т. д. Мы можем это сделать за месяц, все готово и протестировано на "добровольных участниках" вроде "Укрпочты"… Вот почему до сих пор нет законопроекта об аренде недвижимости через ProZorro?".

Также он добавил:

"По тендерам единственная проблема — наказание за нарушение. Кто наказан хотя бы за одиозный пример разбития дороги на 48 кусков на Тернопольщине? (чтобы не проводить тендеры через систему ProZorro, чиновники на Тернопольщине заключили 96 контрактов на ремонт 2 км дороги. — Ред.) и если можно так, то меняй законы хоть каждый день...".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года немецкое издание Süddeutsche Zeitung подсчитало, что Украина из-за коррупции на таможне ежегодно теряет более 4 млрд евро.