Лукашенко жестко поставил на место Россию: появилась реакция Москвы

Россия ответила на угрозы Беларуси о том, что Москва может лишиться единственного союзника из-за налогового маневра в нефтяной отрасли. В МИД РФ заявили, что не ставят под сомнение курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском.

Об этом в пятницу, 11 января, заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, передает Lenta.ru. Как подчеркнула чиновница, Беларусь является надежным союзником и партнером России.

"Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны", — отметила она.

Представитель МИД РФ также выразила уверенность в том, что в рамках Союзного государства существует много возможностей для повышения эффективности "данного интеграционного формата".

Путин и Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия приняла решения совершить налоговый маневр в нефтяной сфере — за пять лет снизить до нуля экспортные пошлины и за три года пропорционально увеличить налоговую нагрузку добычи полезных ископаемых. В результате значительно вырастут цены на нефть.

Маневр в РФ без компенсации обойдется бюджету Беларуси в 2019 году потерями в $300 млн, и каждый год эти потери будут расти еще на $300 млн: $600 млн — в 2020 году, $900 млн — в 2021 году и т. д. Потери бюджета возникают из-за сокращения экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

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