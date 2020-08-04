Лукашенко назвал убытки от 'нефтяных разборок' с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна только от "нефтяных разборок" с Россией недополучила около 1,5 млрд белорусских рублей (около $615 млн).

Об этом глава республики сообщил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция которого доступна на YouTube. Он добавил, что страна за пять лет потеряла около $9,5 млрд из-за дорогих кредитов и несправедливых цен на энергоресурсы.

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет",— сказал Лукашенко.

"Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд руб.",– добавил он.

Также он анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.

По его словам, в течение пяти лет Беларусь будет агрессивно осваивать новые экспортные рынки, а также диверсифицировать кредитный портфель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая Лукашенко во время переговоров настаивал на одинаковых условиях покупки газа для стран Евразийского экономического союза. В ответ президент России Владимир Путин отказал и назвал требования.

Ранее Лукашенко возмутился ценой газа, по которой Россия продает его ЕС.

В июне Лукашенко призвал использовать в стране местные виды топлива, чтобы не приходилось "выпрашивать природный газ и нефть" у России.