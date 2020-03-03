Лукашенко захотел договориться с Украиной о переработке нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает целесообразной совместную со странами Балтии и Украиной переработку нефти на белорусских заводах.

"Мы можем работать вместе. Договориться с Украиной, странами Юго-Восточной Европы, вместе работать и поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая нефть через порт Одессы", – сообщил Лукашенко, передает "Интерфакс".

"Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины – это премиальный рынок. На Мозырском заводе производится качественный продукт, это даже украинские водители говорили", – добавил Лукашенко.

По его мнению, аналогичное сотрудничество можно наладить на НПЗ "Нафтан", который расположен недалеко от латвийской границы.

"Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Беларусь и другой рынок – если это нужно будет. Перерабатывать нефть и продавать северным нашим соседям. Рынки есть, хорошие, близкие рынки, но нужна логистика. За последние месяцы мы многое проработали по поставкам нефти", – резюмировал Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает целесообразной совместную со странами Балтии и Украиной переработку нефти на белорусских заводах Obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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