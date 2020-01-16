Лукашенко захотел договориться с Путиным по газу: на что пойдет Минск

Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с Российской Федерацией до конца января.

"Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, он есть", – сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает БЕЛТА.

"Без газа наши люди не останутся", – подчеркнул он.

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В частности, цена российского газа для Беларуси в январе и феврале осталась на уровне $127 за 1 тыс. куб.м. Соответствующая стоимость регулируется протоколом, которые стороны подписали 31 декабря 2019 года.

Однако цена на газ с марта является предметом дальнейших переговоров.

Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с Российской Федерации до конца января

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам. А в России пользователи моментально начали на него нападать из-за спора с Путиным, заявив, что жители двух стран уже давно не являются "братскими народами".

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