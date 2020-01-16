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16 января • обновлено в 14:15
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Лукашенко захотел договориться с Путиным по газу: на что пойдет Минск

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Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с Российской Федерацией до конца января.

"Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, он есть", – сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает БЕЛТА.

"Без газа наши люди не останутся", – подчеркнул он.

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В частности, цена российского газа для Беларуси в январе и феврале осталась на уровне $127 за 1 тыс. куб.м. Соответствующая стоимость регулируется протоколом, которые стороны подписали 31 декабря 2019 года.

Однако цена на газ с марта является предметом дальнейших переговоров.

Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с Российской Федерации до конца января

Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с Российской Федерации до конца января

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
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фил филька
фил филька
а украина почем наш газ в европе берет? искал источники везде по разному.
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