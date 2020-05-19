Лукашенко потребовал снизить цену на газ: Путин публично отказался

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал одинаковых условий на покупку газа для стран Евразийского экономического союза. В ответ президент России Владимир Путин отказал и назвал требования.

Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА.

"Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом, что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус", – подчеркнул белорусский лидер.

Путин и Лукашенко

Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры.

Он отказался согласиться с выводами Лукашенко, заметив, что единый тариф на транспортировку и транзит газа в объединении можно ввести только после определенного уровня интеграции, который пока еще не достигнут — это единый рынок, единый бюджет и единая система налогообложения.

Таким образом Путин настаивает на обратном порядке изменений — сначала интеграция, а затем общие условия по газу.

Также он, отвечая на претензии коллеги по стоимости газа для Беларуси, подчеркнул, что та формируется на основе рыночной конъюнктуры, с учетом затрат и инвестиций поставщиков.

Ранее Лукашенко возмутился ценой газа, по которой Россия продает его ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце 2019 года Лукашенко и президент РФ Владимир Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам. А в России пользователи моментально начали на него нападать из-за спора с Путиным, заявив, что жители двух стран уже давно не являются "братскими народами".

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