Лукашенко спрогнозировал колоссальные потери из-за санкций стран Балтии
Президент Беларуси Александр Лукашенко спрогнозировал большие потери транзитных грузов через страну из Литвы и Латвии.
"Почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", – заявил Лукашенко, передает БелТА.
По его словам, Беларусь уже обсуждает с Россией переориентацию с балтийского направления в Ленинградскую область.
На такие шаги Минск пошел после того, как Эстония, Латвия и Литва расширили санкционный список граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавлению мирных протестов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.