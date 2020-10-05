Лукашенко спрогнозировал колоссальные потери из-за санкций стран Балтии

Роман Груша Экономика 14:25, 5.10.2020 Обновлено: 15:36, 5.10.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко спрогнозировал большие потери транзитных грузов через страну из Литвы и Латвии.

"Почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", – заявил Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, Беларусь уже обсуждает с Россией переориентацию с балтийского направления в Ленинградскую область.

На такие шаги Минск пошел после того, как Эстония, Латвия и Литва расширили санкционный список граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавлению мирных протестов.

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