Лукашенко спрогнозировал колоссальные потери из-за санкций стран Балтии

Президент Беларуси Александр Лукашенко спрогнозировал большие потери транзитных грузов через страну из Литвы и Латвии.

"Почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", – заявил Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, Беларусь уже обсуждает с Россией переориентацию с балтийского направления в Ленинградскую область.

На такие шаги Минск пошел после того, как Эстония, Латвия и Литва расширили санкционный список граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов и подавления мирных протестов.

Как сообщал OBOZREVATEL: