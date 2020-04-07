Лукашенко обвинил мировых лидеров в "картельном сговоре" вокруг нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил мировых лидеров – участников ОПЕК в "карательном сговоре" вокруг цен на нефть.

Об этом он заявил на совещании о поставках нефти в Беларусь, передает БЕЛТА.

Лукашенко обратил внимание, что эти державы в настоящее время уже даже не скрывают, в какие игры играют и какие цели ставят.

"Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор. Идут вот эти игрища. Но, к сожалению, на все это мы повлиять не можем. Даже эта пандемия и психоз на них никак не влияют. Поэтому глаза у всех "позеленели", когда почувствовали падение доходов", – сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что нефтяной рынок чрезмерно лихорадит, а его конъюнктура абсолютно непрогнозируема.

"Волатильность бешеная. Тем не менее, задача таких стран, как наша, – быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, - в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав", – подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия поставила России ультиматум об ограничении на добычу нефти, который усложнил переговоры между странами ОПЕК и Москвой.

Ранее Дональд Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9-е число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Тем не менее нефтяной рынок настроен позитивно относительно предстоящих переговоров. Нефть марки Brent держится на уровне 34 долларов за баррель, что почти на 10 долларов выше, чем до первых сообщений о сделке.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!