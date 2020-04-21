Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность, что в течение месяца мировая экономика вернется к работе.

Такое заявление он сделал, посещая в Бобруйске предприятие "Славянка", передает БЕЛТА.

"Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают", – убежден Лукашенко.

Александр Лукашенко

Напомним, за понедельник, 20 апреля, в Беларуси подтвердили 1485 случаев заражения коронавирусом. При этом в Испании подтвердили 1536 случаев. Стоит отметить, что до этого Испания относилась к странам, в которых ситуация с COVID-19 остается одной из самых тяжелых.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что мировое сообщество не заставит Китай финансово отвечать за сокрытие информации о вспышке коронавируса, которая повергла весь мир в кризис.

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