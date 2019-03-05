Лукашенко предложил торговать с Россией в рублях: появилась первая реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Москва отвергла предложение Минска вести торговлю в российских рублях.

Об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, насколько соответствуют действительности слова Лукашенко о торговле в рублях, передает ТАСС.

"Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. У меня такой информации нет", — сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря российского лидера, "эта тема постоянно фигурирует на повестке дня переговоров".

"Наоборот, в торгово-экономических отношениях с нашими партнерами, тем более - с ближайшими партнерами, к коим относится Беларусь, мы заинтересованы в переходе на расчеты на основе национальных валют, в том числе, конечно, в первую очередь на основе российского рубля", — заявил Песков.

Дмитрий Песков 24СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что Минск предлагал Москве перейти на расчеты в российских рублях, но она отказалась. Поэтому страны и дальше будут вести торговлю в "вражеских долларах".

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