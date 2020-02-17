Лукашенко пожаловался на шквал критики со стороны России: у Путина резко ответили

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подвергся критике со стороны России из-за ситуации с транзитом нефти через страну.

"Я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ", – сообщил Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, между Минском и Москвой официально закреплена договоренность на поставку 24 млн тонн нефти.

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"Вот и все", – резюмировал Лукашенко.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит энергетический диалог с Минском, несмотря на "эмоциональные высказывания" Лукашенко.

"Иногда там эмоции берут верх", – отметил Песков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подвергся критике со стороны России из-за ситуации с транзитом нефти через страну

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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