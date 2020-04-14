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14 апреля • обновлено в 13:54
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Лукашенко потребовал от Путина пересчитать цену на газ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главе России Владимиру Путину с требованием пересмотреть цену на газ в условиях пандемии коронавируса в мире.

Об этом сообщает БЕЛТА. Белорусский лидер призвал Путина побыстрее рассмотреть этот вопрос.

Он отметил, что пока стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, надо договориться о том, как поступить в складывающейся ситуации. "В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов – подъемным для потребителей", – подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

Он также отметил, что сейчас все страны вошли в кризис.

"Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится. Но тем не менее факт налицо. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза", – заявил президент Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский газ должен стоить для Минска дешевле, чем для других стран. По подсчетам Лукашенко, с учетом логистики российский газ для Минска должен стоить 40-45 долларов за тысячу кубометров.

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Автор
Маргарита Лукьянец
Тема
Коронавирус
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
Тег
газ
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
подожди саня, проголодаются - сами приползут. начнут названивать - чукча хочет кушать
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hunt andres
hunt andres
Требовать Лука будет в городской бане. А Путина он может только просить.
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