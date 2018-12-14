Лукашенко обвинил Путина в нарушении договоров по газу

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил руководство России в нарушении договоренностей по ценам на газ.

"Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договоренностей. Например, в сфере определения цен на газ", – заявил Лукашенко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, ранее с РФ были достигнуты договоренности о проведении в середине года переговоров о цене на газ до 2025 года.

"Не стали даже рассматривать (российская сторона. – Ред.). Это неправильно. Мы требуем исполнения договоренностей по созданию равных условий для субъектов хозяйствования", – подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии также назвал полной чепухой информацию о том, что вливания Москвы в экономику Минска за годы независимости составили 100 млрд долларов.

"Если б 100 миллиардов, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от братского нашего государства. Полная чепуха", – резюмировал Лукашенко.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

После заседания Лукашенко пришлось публично извиниться перед главой Кремля, о чем он рассказал журналистам. А в России пользователи моментально начали на него нападать из-за спора с Путиным, заявив, что жители двух стран уже давно не являются "братскими народами".