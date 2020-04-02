Лукашенко назвал подходящую цену на российский газ

Президент Беларуси Александ Лукашенко заявил, что российский газ должен стоить для Минска дешевле, чем для других стран.

Как сообщает ТАСС, белорусский лидер назвал подходящую цену российскому газу.

"Смотрим сейчас — цены на нефть упали. Естественно, и на газ. Они сопоставимы. Сегодня уже в Европе цены нет такой", — заключил он.

По подсчетам Лукашенко, с учетом логистики российский газ для Минска должен стоить 40-45 долларов за тысячу кубометров.

Лукашенко и Путин

"Это значит, для Белоруссии фактически цена получится с учетом логистики около 40-45 долларов. А нам говорят: "147 плати", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что его страна согласна стать частью "союзного государства", если Россия откажется от своего рубля.

Как известно, Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

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