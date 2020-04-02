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2 апреля • обновлено в 15:02
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Лукашенко назвал подходящую цену на российский газ

1.4т
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Президент Беларуси Александ Лукашенко заявил, что российский газ должен стоить для Минска дешевле, чем для других стран.

Как сообщает ТАСС, белорусский лидер назвал подходящую цену российскому газу.

"Смотрим сейчас — цены на нефть упали. Естественно, и на газ. Они сопоставимы. Сегодня уже в Европе цены нет такой", — заключил он.

По подсчетам Лукашенко, с учетом логистики российский газ для Минска должен стоить 40-45 долларов за тысячу кубометров.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

"Это значит, для Белоруссии фактически цена получится с учетом логистики около 40-45 долларов. А нам говорят: "147 плати", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что его страна согласна стать частью "союзного государства", если Россия откажется от своего рубля.

Как известно, Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
газ
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