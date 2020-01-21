Нашли замену Urals: Беларусь решила закупать нефть у конкурента России

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

В частности, "Белорусская нефтяная компания" купила 80 тыс. тонн сырья с поставкой в литовский порт Клайпеда. Об этом сообщает "Интерфакс".

Представители концерна "Белнефтехим" отметили, что сделку заключила БНК, которая является государственным нефтетрейдером, ответственным за экспорт нефтепродуктов страны.

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В частности, Минск накануне Нового года не смог договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки с 1 января 2020 года.

После этого президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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