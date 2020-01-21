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21 января • обновлено в 11:55
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Нашли замену Urals: Беларусь решила закупать нефть у конкурента России

1.3т
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Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

В частности, "Белорусская нефтяная компания" купила 80 тыс. тонн сырья с поставкой в литовский порт Клайпеда. Об этом сообщает "Интерфакс".

Представители концерна "Белнефтехим" отметили, что сделку заключила БНК, которая является государственным нефтетрейдером, ответственным за экспорт нефтепродуктов страны.

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В частности, Минск накануне Нового года не смог договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки с 1 января 2020 года.

После этого президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Беларусь
Тег
нефть
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Alex Alex
Alex Alex
Кыклы, хреновая новына для вас. Раньше Лука вам перепродавал дешёвую российскую нефть. А щас фсё, краник заклылся))))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Обычный шантаж халявщика - дай дешевле, а то куплю дороже. Покупай, в чем проблема? Вальцманенко годами переплачивал за "европейский" газ, за чей счёт? И, кстати, 80млн тонн - это 3-х дневная потребность.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Xoxлы покусали змагаров. Теперь и те покупают нефть по дорогой, но только не у России.
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