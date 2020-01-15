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15 января • обновлено в 12:22
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Лукашенко нашел замену российской нефти: на что решился Минск

3.1т
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Казахстан получил от Беларуси запрос на поставку нефти и намерен рассмотреть это предложение.

"Заявление от "БелНефтеХима" поступило в наш адрес, и представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки", – сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев, передает "Интерфакс".

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"Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложения белорусской стороны", – подчеркнул он.

Минск ищет замену российской нефти

Минск ищет замену российской нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Беларусь
Тег
нефть
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
20 января только начнутся переговоры, а нефть нужна уже с 1 февраля.
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1
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
То есть теперь Беларусь будет покупать нефть в Казахстане. Построит нефтепровод через Россию (в обход Украины, конечно же) и будет платить России за транзит. Змагаров явно рагули покусали.
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