Лукашенко нашел замену российской нефти: на что решился Минск

Казахстан получил от Беларуси запрос на поставку нефти и намерен рассмотреть это предложение.

"Заявление от "БелНефтеХима" поступило в наш адрес, и представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки", – сообщил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев, передает "Интерфакс".

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"Мы на сегодня осуществляем поставку нефти по диверсифицированным направлениям, и мы рассмотрим предложения белорусской стороны", – подчеркнул он.

Минск ищет замену российской нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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