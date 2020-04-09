"ЛНР" закрыла границу с Россией из-за коронавируса

Так называемая "Луганская народная республика" приостановит пассажирские перевозки из России с 10 апреля из-за вспышки коронавируса.

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Об этом распорядился глава сепаратистов, издав соответствующий "указ", сообщают местные СМИ.

Так, решение касается регулярных и нерегулярных перевозок автобусами, такси и легковыми автомобилями на заказ. "Данное решение не распространяется на регулярные специальные перевозки пассажиров с целью централизованной доставки граждан к пунктам получения российских паспортов на территории РФ", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в так называемой "ЛНР" был зафиксирован в субботу, 28 марта. Тем временем, в "ЛНР" пытаются вводить определенные ограничения, в основном, копируя меры России. На оккупированной территории закрыты на карантин школы, работников сферы обслуживания обязали ходить в масках. При этом сами же рабочие всерьез эпидемию не воспринимают и не скрывают, что маски носят лишь из-за угрозы штрафов.

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