Немецкая авиакомпания Lufthansa из-за пандемии коронавируса вынуждена отменить бесплатные закуски для пассажиров эконом класса.

Как сообщает агентство Reuters, таким образом, сокращая расходы, компания пытается хоть немного справиться с последствиями пандемии коронавируса. Новые правила начнут действовать с весны 2021 года.

"Наше текущее предложение закусок в эконом-классе не всегда оправдывает ожидания наших гостей", – заявила член правления компании Кристина Ферстер.

Вместо этого Lufthansa и ее дочерние компании (Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines) представят новую линейку продуктов питания и напитков для продажи на рейсах малой и средней протяженности. Новое предложение откроют австрийские авиалинии, за которыми последуют следуют Swiss и Lufthansa.

Также компании сократят свои расходы на рейсы, флот и персонал, при этом ожидается, что объем авиаперелетов не достигнет уровня, предшествующего пандемии, до 2025 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажиров "Аэрофлота", который летает в оккупированный Крым, кормит компания "Аэромар". Среди ее учредителей – Lufthansa.