''Лучший результат за 7 лет!'' НБУ отметил успехи Украины в экономике

Глава Нацбанка Яков Смолий заявил, что Украина завершила 2018 год с наивысшим за 7 лет ростом ВВП и самой низкой за 5 лет инфляцией.

Такое заявление он сделал во время итоговой пресс-конференции в Киеве в среду, 16 января. Он отметил, что стране удалось достичь высоких макроэкономических показателей.

"Рост ВВП за 9 месяцев 3,8%. Наш прогноз на конец 2018 года – 3,4%. Это лучший показатель за последние 7 лет. Нам также удалось добиться снижения инфляции до 9,8% – лучший показатель за 5 последних лет", – прокомментировал Смолий.

По его словам, не менее важным является увеличение золотовалютных резервов НБУ до $20,8 млрд – наивысшего показателя с конца 2013 года. "Этого удалось добиться за счет взвешенной политики гибкого курсообразования и выхода Нацбанка с интервенциями (позитивное сальдо почти $1,4 млрд), а также продолжение сотрудничества с МВФ ($1,4 млрд) и другими финансовыми институциями (еще $1 млрд).

НБУ Корреспондент.net

Он добавил, что банковская система стала докапитализированной и прозрачной, а также прибыльной – впервые за пять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины назвал три основных риска для экономики страны в 2019 году. Среди них – российская агрессия, торговые войны и ослабление интереса инвесторов.

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